Франция

Бразильский нападающий пропустил вчерашнюю тренировку из-за гастроэнтерита.

Нападающий ПСЖ Неймар попал в заявку на поединок 24-го тура чемпионата Франции против Марселя. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

Вчера 29-летний бразилец пропустил тренировочное занятие парижан из-за проблем с желудком.

Однако несмотря на это Неймар оказался в списке игроков, на которых рассчитывает Маурисио Почеттино в сегодняшней встрече.

Поединок Марсель — ПСЖ пройдет сегодня, 7 февраля, в 22:00 по киевскому времени.