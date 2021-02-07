Бразильский нападающий пропустил вчерашнюю тренировку из-за гастроэнтерита.
Неймар, Getty Images
07 февраля 2021, 13:29
Нападающий ПСЖ Неймар попал в заявку на поединок 24-го тура чемпионата Франции против Марселя. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.
Вчера 29-летний бразилец пропустил тренировочное занятие парижан из-за проблем с желудком.
Однако несмотря на это Неймар оказался в списке игроков, на которых рассчитывает Маурисио Почеттино в сегодняшней встрече.
Поединок Марсель — ПСЖ пройдет сегодня, 7 февраля, в 22:00 по киевскому времени.