Бывший тренер сборной Франции проработал в клубе всего лишь полтора месяца.
Антуан Комбуаре, ФК Нант
11 февраля 2021, 11:35
Бывший наставник ПСЖ Антуан Комбуаре стал новым главным тренером Нанта. сообщает пресс-служба французского клуба.
На этом посту 57-летний специалист сменил Раймона Доменека, который продержался на своей должности около полутора месяцев.
Ранее Комбуаре работал с ПСЖ, Страсбуром, Валансьеном, Аль-Хилялем, Лансом, Генгамом, Дижоном и Тулузой.
Отметим, что безвыигрышная серия Нанта длится уже 16 матчей. В настоящее время Нант находится на 18-м месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 19 очков.