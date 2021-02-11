Франция

Бывший тренер сборной Франции проработал в клубе всего лишь полтора месяца.

Бывший наставник ПСЖ Антуан Комбуаре стал новым главным тренером Нанта. сообщает пресс-служба французского клуба.

На этом посту 57-летний специалист сменил Раймона Доменека, который продержался на своей должности около полутора месяцев.

Ранее Комбуаре работал с ПСЖ, Страсбуром, Валансьеном, Аль-Хилялем, Лансом, Генгамом, Дижоном и Тулузой.

Отметим, что безвыигрышная серия Нанта длится уже 16 матчей. В настоящее время Нант находится на 18-м месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 19 очков.