По окончанию аренды туринцы смогут выкупить игрока.
Абдулайе Дабо, ФК Ювентус
13 января 2021, 22:42
Туринский Ювентус объявил об аренде полузащитника французского Нанта Абдулайе Дабо.
Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона. После "старая сеньора" имеет право выкупить контракт хавбека.
По всей видимости, Дабо будет выступать за молодежную команду Ювентуса — U-23. В текущем сезоне он провел пять матчей за молодежную команду Нанта.
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