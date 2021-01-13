Италия

По окончанию аренды туринцы смогут выкупить игрока.

Туринский Ювентус объявил об аренде полузащитника французского Нанта Абдулайе Дабо.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца текущего сезона. После "старая сеньора" имеет право выкупить контракт хавбека.

UFFICIALE | Abdoulaye Dabo è un nuovo giocatore dell'#Under23 ⚪️⚫️



Classe 2001, arriva dal Nantes a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva al termine della stagione.



Benvenuto 🇫🇷#ForzaJuve pic.twitter.com/sWE9yIgqvB — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 13, 2021

По всей видимости, Дабо будет выступать за молодежную команду Ювентуса — U-23. В текущем сезоне он провел пять матчей за молодежную команду Нанта.

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