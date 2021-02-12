Франция

Парижане ищут усиление оборонительной линии.

Пари Сен-Жермен собирается подписать защитника Севильи Жюля Кунде, утверждает испанское издание As.

Контракт защитника с "нервионцами" действителен до лета 2024-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Кунде сыграл за Севилью 18 матчей в чемпионате Испании, отметившись одним забитым голом.

Отметим, что к защитнику также приписывают интерес Барселоне, Реалу и Манчестер Юнайтед.