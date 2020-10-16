Испания

Француз не поможет нервионцам в ближайшее время.

Севилья сообщила о том, что защитник команды Жюль Кунде заразился коронавирусом.

Как информирует официальный сайт испанского клуба, центрбек сдал положительный тест после возвращения из молодежной сборной Франции. Болезнь центрбека протекает бессимптомно, и он находится дома в условиях самоизоляции.

В этом сезоне 21-летний игрок провел 3 поединка в футболке "рохибланкос".

Ранее сообщалось, что Севилья начала с Кунде переговоры о новом контракте.