Франция

Аргентинский специалист подпишет контракт на два с половиной года.

Главный тренер Атлетико Минейро Хорхе Сампаоли продолжит тренерскую карьеру во французском чемпионате. Об этом сообщает журналист Андерсиньо Маркес.

По информации источника, 60-летний аргентинец подпишет контракт с "провансальцами", который будет рассчитан на два с половиной года.

Однако это произойдет только после того, как завершится чемпионат Бразилии, где командам осталось отыграть по два матча.

В настоящее время Атлетико Минейро занимает четвертое место в чемпионате и продолжает борьбу за прямую путевку в Копа Либертадорес.