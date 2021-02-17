Франция

Аргентинский специалист может продолжить тренерскую карьеру во Франции.

Главный тренер Атлетико Минейро Хорхе Сампаоли в скором времени может возглавить Марсель. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, переговоры продвигаются очень хорошо. Ожидается, что стороны придут к взаимному соглашению к началу марта.

Бразильский клуб смирился с тем фактом, что Сампаоли покинет команду, ради работы во Франции.

В начале сезона "провансальцами" руководил Андре Виллаш-Боаш, который покинул команду в начале февраля. После 23 туров Марсель набрал 34 очка и находится на девятом месте в турнирной таблице Лиги 1.