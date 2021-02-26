Франция

Аргентинский специалист перебрался в Лигу 1.

Бывший главный тренер Атлетико Минейро Хорхе Сампаоли продолжит карьеру в Марселе, сообщает официальный сайт "провансальцев".

Аргентинский специалист подписал контракт с клубом до лета 2023-го года.

После 26 туров Марсель набрал 38 очков и находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.

Последним крупным достижением Сампаоли является победа вместе со сборной Чили на Кубке Америки-2015.

Напомним, в начале сезона "провансальцами" руководил Андре Виллаш-Боаш, который со скандалом покинул команду в начале февраля.

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