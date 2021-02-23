Франция

Специалист вскоре возглавит Марсель.

Хорхе Сампаоли вскоре покинет Атлетико Минейро приближается к своему завершению.

Официальный сайт бразильского клуба сообщает, что аргентинский специалист покинет свой пост после завершения чемпионата Бразилии. За тур до финиша Атлетико Минейро занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Отмечается, что Сампаоли сам попросил бразильский клуб разорвать контракт. Вскоре 60-летний аргентинец возглавит Марсель, который недавно покинул Андре Виллаш-Боаш.

Специалист наиболее известен по работе в Севилье в 2016-17 годах.

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