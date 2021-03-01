Франция

Австрийский футболист может перебраться в Лигу 1.

Давид Алаба провел переговоры с президентом Пари Сен-Жермен Насером Аль-Хелаифи, сообщает

В прошлом месяце австрийский футболист заявил, что покинет Баварию в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Алаба провел 32 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

Давида давно связывают с переходом в Реал, но команды из столицы Франции готова составить конкуренцию.

По последней информации, австриец ищет для себя клуб, где сможет играть в линию полузащиты.