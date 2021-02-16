Сегодня футболист объявил, что покинет немецкий клуб по окончании сезона.
Давид Алаба, Getty Images
16 февраля 2021, 18:20
Защитник Баварии Давид Алаба продолжит свою карьеру в мадридском Реале, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 28-летний австриец подпишет со "сливочными" контракт на четыре года, согласно которому он будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год с вычетом налогов.
В нынешнем сезоне Алаба провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
Напомним, что сегодня Алаба объявил о том, что покинет немецкий клуб предстоящим летом.