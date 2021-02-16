Германия

Сегодня футболист объявил, что покинет немецкий клуб по окончании сезона.

Защитник Баварии Давид Алаба продолжит свою карьеру в мадридском Реале, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 28-летний австриец подпишет со "сливочными" контракт на четыре года, согласно которому он будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год с вычетом налогов.

В нынешнем сезоне Алаба провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

Напомним, что сегодня Алаба объявил о том, что покинет немецкий клуб предстоящим летом.