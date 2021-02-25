Австриец заявил, что чувствует себя комфортнее на позиции хавбека.
Давид Алаба, getty images
25 февраля 2021, 15:20
Защитник Баварии Давид Алаба недавно заявил, что покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.
Также ранее сообщалось, что австриец подпишет 4-летний контракт с мадридским Реалом.
Однако, по информации As со ссылкой на Le Parisien, футболист поставил условие интересующимся им клубам: он согласится перейти в ту команду, где ему гарантируют место в полузащите.
Отмечается, что на этой позиции Алабе наиболее комфортно.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.