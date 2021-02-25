Германия

Австриец заявил, что чувствует себя комфортнее на позиции хавбека.

Защитник Баварии Давид Алаба недавно заявил, что покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.

Также ранее сообщалось, что австриец подпишет 4-летний контракт с мадридским Реалом.

Однако, по информации As со ссылкой на Le Parisien, футболист поставил условие интересующимся им клубам: он согласится перейти в ту команду, где ему гарантируют место в полузащите.

Отмечается, что на этой позиции Алабе наиболее комфортно.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.