Франция

Вратарь парижского гранда сравнил поддержку в своем нынешнем и бывшем клубах.

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас поделился воспоминаниями о выступлениях за мадридский Реал.

"Выступая за ПСЖ, я чувствую любовь от каждого. В Испании у меня было ощущение, что часть клуба не до конца верит в меня.

Я всегда буду бесконечно благодарен болельщикам Реала за их безоговорочную поддержку и за то, как они поддерживают меня сегодня, несмотря на то, что я сменил команду.

Одноклубники в Реале всегда верили в меня. В ПСЖ все немного по-другому. В меня все верят, и я стараюсь в каждой игре оправдывать доверие.

Когда я пришел в Реал, я не пытался доказать, что я лучше Касильяса, что моя карьера будет успешнее, чем у него", – приводит слова Наваса Marca со ссылкой на интервью официальному журналу ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Кейлор Навас попал в топ-10 лучших вратарей 21-го века по версии IFFHS.

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