Франция

Голкиперу Пари Сен-Жермен пришлось выложить солидную сумму, чтобы вернуться на родину.

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас принял решение вместе с женой и тремя детьми улететь из Парижа в Коста-Рику, чтобы там соблюдать коронавирусный карантин на родине.

Кейлор вылетел из Парижа вечером 27 марта. Полет на частном самолете обошелся ему в 200 тысяч долларов, сообщает AS со ссылкой на ESPN.

В соответствии с требованиями коста-риканских властей, ближайшие две недели Навас и его семья будут пребывать дома в самоизоляции.

В нынешнем сезоне Навас провел 31 матч за ПСЖ во всех турнирах, 17 из которых – на ноль. В остальных встречах он пропустил 24 мяча.

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