Мойзе Кин заразился коронавирусом перед матчем с Бордо.
Мойзе Кин, Getty Images
03 марта 2021, 18:33
Нападающий ПСЖ Мойзе Кин сегодня, 3 марта, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба парижского клуба.
Игрок отправлен на карантин в Париже и не сможет помочь "парижанам" в предстоящем матче Лиги 1 против Бордо, который пройдет сегодня в 22:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Кин провел 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал одну голевую передачу.
Отметим, что после Бордо команда Маурисио Почеттино встретится с Брестом в Лиге 1, а затем 10 марта сыграет ответный матч против Барселоны в Лиге чемпионов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.