Франция

Мойзе Кин заразился коронавирусом перед матчем с Бордо.

Нападающий ПСЖ Мойзе Кин сегодня, 3 марта, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба парижского клуба.

Игрок отправлен на карантин в Париже и не сможет помочь "парижанам" в предстоящем матче Лиги 1 против Бордо, который пройдет сегодня в 22:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Кин провел 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что после Бордо команда Маурисио Почеттино встретится с Брестом в Лиге 1, а затем 10 марта сыграет ответный матч против Барселоны в Лиге чемпионов.

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