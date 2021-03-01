Италия

Будущее итальянского голкипера в Милане под вопросом.

Челси и Пари Сен-Жермен следят за ситуацией вокруг Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает журналист Николо Шира.

Английский и французские клубы хотят подписать голкипера на правах свободного агента — его контракт истекает уже этим летом.

Милан пока что не может договориться с Райолой и футболистом о новом соглашении — клуб готов предложить 7,5 миллионов евро в год и контракт на пять лет без опции выкупа.

Доннарумма и Райла, в свою очередь, хотят 10 миллионов евро в год и недлительный контракт.

Напомним, что итальянский голкипер побил рекорд Буффона, проведя свой 200-й матч в Серии А.