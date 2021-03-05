Франция

Французский специалист стал сменщиком Стефана Жюльена.

Ренн на своем официальном сайте объявил о назначении Бруно Женезио на пост главного тренера первой команды.

54-летний специалист подписал с новым клубом соглашение, которое будет рассчитано до июня 2023 года.

Он стал сменщиком Стефана Жюльена, который захотел покинуть свою должность по собственному желанию в начале марта этого года.

Напомним, последним кубом Бруно Женезио был китайский Бейцзин Гоань, где он проработал с июля 2019 года по декабрь 2020 года.

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