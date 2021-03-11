Франция

Парижане вновь раздумывают над подписанием португальца.

Пари Сен-Жермен вновь надумал подписать нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, сообщает издание Le Parisien

По информации источника, президент французского клуба Нассер Эль-Хелаифи поддерживает тесный контакт с агентом футболиста.

В Пари Сен-Жермен ждут разрешения ситуации с будущим Килиана Мбаппе. Если француз уйдет — на его место хотят приобрести достойную замену.