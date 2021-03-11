Парижане вновь раздумывают над подписанием португальца.
Криштиану Роналду, getty images
11 марта 2021, 18:51
Пари Сен-Жермен вновь надумал подписать нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, сообщает издание Le Parisien
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По информации источника, президент французского клуба Нассер Эль-Хелаифи поддерживает тесный контакт с агентом футболиста.
В Пари Сен-Жермен ждут разрешения ситуации с будущим Килиана Мбаппе. Если француз уйдет — на его место хотят приобрести достойную замену.
Контракт 36-летнего Роналду с Ювентусом истекает в июне 2022-го года рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи рассказал, как продвигаются дела в вопросе продления контракта с Криштиану.