Франция

Правый защитник может вновь выступать за парижан.

Пари Сен-Жермен рассчитывает вернуть Сержа Орье в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Footmercato.

Инициатором перехода является Маурисио Почеттино, который хорошо знаком с навыками ивуарийца по работе в Тоттенхэме.

Правый защитник в текущем сезоне провел 20 поединков, в которых отметился двумя годами и результативной передачей.

Напомним, ранее Орье заявил, что никогда не откажется от предложения вернуться в стан Пари Сен-Жермен.