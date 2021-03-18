Правый защитник может вновь выступать за парижан.
Серж Орье, getty images
18 марта 2021, 19:28
Пари Сен-Жермен рассчитывает вернуть Сержа Орье в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Footmercato.
Инициатором перехода является Маурисио Почеттино, который хорошо знаком с навыками ивуарийца по работе в Тоттенхэме.
Правый защитник в текущем сезоне провел 20 поединков, в которых отметился двумя годами и результативной передачей.
Напомним, ранее Орье заявил, что никогда не откажется от предложения вернуться в стан Пари Сен-Жермен.