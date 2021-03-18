Германия

Молодой защитник продолжит карьеру в Дортмунде.

Боруссия Д подписала соглашение с 17-летним защитником Сумаила Кулибали, сообщает официальный сайт дортмундцев.

Немецкий клуб утверждает, что молодой футболист получит долгосрочный контракт, но подробности не разглашаются.

Присоединиться к Боруссии Кулибали сможет со следующего сезона. На данный момент футболист залечивает травму колена.

Кулибали считается одним из самых многообещающих игроков академии ПСЖ. Сумаила еще не дебютировал за взрослую команду, но регулярно тренировался с ней.

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