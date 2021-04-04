Франция

Специалист считает, что бразилец не раскрывает потенциал.

Бывший хавбек ПСЖ и сборной Франции Людовик Жюли сравнил Неймара и Роналдиньо.

"Сравню Роналдиньо и Неймара. В плане их карьеры. Они обладают всем тем, что только можно придумать, но они не выкладываются по полной, чтобы подняться еще выше».

Надеюсь, Неймар продлит контракт с ПСЖ. Это был бы важный посыл болельщикам и одноклубникам. Неймар выражает свою любовь и преданность клубу, это очень важно", — цитирует Жюли Goal.

Напомним, в последнем матче Лиги 1 ПСЖ уступил Лиллю, а Неймар получил красную карточку за неспортивное поведение.

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