Франция

Аргентинец не входит в планы наставника парижан Маурисио Почеттино.

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний аргентинец не входит в планы наставника парижан Маурисио Почеттино, что вынуждает руководство клуба рассматривать варианты для продажи футболиста предстоящим летом.

Паредес перебрался в ПСЖ из Зенита за 40 миллионов евро в 2019 году. До этого он успел поиграть за Бока Хуниорс, Кьево, Рому и Эмполи.

В нынешнем сезоне Паредес провел 27 поединков во всех турнирах, в которых отдал три ассиста.

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