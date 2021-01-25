Франция

Аргентинский полузащитник исключительно в положительном ключе воспринимает возможность играть со своим звездным соотечественником.

Поскольку судьба действующего контракта аргентинского нападающего с каталонской Барселоной до сих пор находится в подвешенном состоянии, спекуляции на тему его возможного перехода в другой клуб точно не будут утихать в оставшееся до закрытия трансферного окна время.

Однако далеко не каждый клуб в текущее непростое время способен удовлетворить финансовым запросам футболиста, а одним из возможных претендентов на игрока называется французский ПСЖ.

По всей видимости, в стане действующих чемпионов Франции исключительно рады потенциальному факту перехода очередного звездного футболиста. В частности, соотечественник Месси — полузащитник Леандро Паредес — в своем интервью Corriere dello Sport, на которое ссылается Marca, заявил, что "красно-синие" действительно ведут переговоры с Лионелем, от себя добавив рекомендации в пользу совершения данного трансфера.

"Лео должен перейти в наш клуб, потому что руководство ПСЖ пытается убедить его, — сказал Паредес, — Что для меня этот трансфер? Это — возможность тренироваться под руководством тренера из моей страны, при этом шанс играть с Лео по одну сторону баррикад. Подобное не каждому удается... Я надеюсь, что этот переход произойдет".

ПСЖ на внутренней арене на текущий момент сезона до сих пор не обеспечил себе привычное уверенное лидерство, находясь на первой строчке турнирной таблицы, но имея при этом равное количество набранных очков с Лиллем.

Свой следующий матч подопечные Маурисио Почеттино проведут на выезде против Лорьяна.