Италия

Антонио Конте намерен поторопить руководство Интера с обменом Кристиана Эриксена на Леандро Паредеса.

На среду, 30 января, запланирована встреча главного тренера Интера Антонио Конте с директорами клуба Пьеро Озилио и Беппе Мароттой — сообщает Football Italia со ссылкой на информацию Gazzetta dello Sport.

На встрече в Аппиано Джентиле будет обсуждаться вопрос обмена с ПСЖ Кристиана Эриксена на Леандро Паредеса.

Конте хочет, чтобы руководители клуба ускорили процесс, чтобы нужный ему футболист присоединился к команде как можно быстрее.

26-летний аргентинский полузащитник выступал за Бока Хуниорс (29 матчей во всех турнирах, 5 голов), Кьево (1, 0), Рому (44, 4), Эмполи (33, 2), Зенит (61, 10) и ПСЖ (67, 1).

Ранее Конте сообщил, что Эриксен сам сказал ему, что хочет покинуть Интер.