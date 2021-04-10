Стали известны пары 1/4 финала турнира.
ФФФ
10 апреля 2021, 00:49
Состоялась жеребьевка раунда четвертьфинала Кубка Франции.
В раунд 1/4 финала вышли шесть профессиональных клубов: ПСЖ, Лион, Монако, Монпелье, Тулуза и Анжер.
Также пробились два любительских коллектива: Кане-Руссийон, выбивший на ранних стадиях Марсель и Булонь, и Рюмийи-Вальер прошедший Ле-Пюи и Аннеси.
Вашему вниманию пары четвертьфинала:
Монако — Лион
ПСЖ — Анжер
Монпелье — Кане-Руссийон
Тулуза - Рюмийи-Вальер
Четвертьфинальные матчи Кубка Франции состоятся 20 и 21 апреля.
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