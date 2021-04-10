Франция

Стали известны пары 1/4 финала турнира.

Состоялась жеребьевка раунда четвертьфинала Кубка Франции.

В раунд 1/4 финала вышли шесть профессиональных клубов: ПСЖ, Лион, Монако, Монпелье, Тулуза и Анжер.

Также пробились два любительских коллектива: Кане-Руссийон, выбивший на ранних стадиях Марсель и Булонь, и Рюмийи-Вальер прошедший Ле-Пюи и Аннеси.

Вашему вниманию пары четвертьфинала:

Монако — Лион

ПСЖ — Анжер

Монпелье — Кане-Руссийон

Тулуза - Рюмийи-Вальер

Четвертьфинальные матчи Кубка Франции состоятся 20 и 21 апреля.

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