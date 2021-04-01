ЧМ-2022. Отбор

Форварду каталонской Барселоны будет необходимо забить еще, как минимум, шесть мячей.

В третьем туре квалификационного раунда чемпионата мира-2022 сборная Франции одержала скромную победу над Боснией и Герцеговиной на ее поле за счет результативного удара нападающего Антуана Гризманна в середине второго тайма (1:0).

Босния и Герцеговина — Франция 0:1 Видео гола и обзор матча

Забитый 30-леним форвардом мяч в его 89-м поединке за национальную команду, как оказалось в дальнейшем, не только принес успех главному конкуренту сборной Украины в борьбе за прямую путевку на катарский мундиаль, но и позволил обойти по показателям результативности экс-нападающего Давида Трезеге, на счету которого было 34 гола и 71 матч за сборную Франции.

Дорогу в топ-3 для представителя каталонской Барселоны преграждает Мишель Платини (72 матча, 41 гол), над которым с 44 голами в 106 поединках расположился действующий форвард сборной Франции Оливье Жиру.

Абсолютный рекорд по числу забитых мячей в составе "Les Bleus" продолжает удерживать Тьерри Анри — 51 гол за 123 игры.

Напомним, что сборная Франции продолжает удерживать лидерство в нашем квинтете D, сумев набрать после трех сыгранных туров семь очков.

Свой следующий поединок подопечные Дидье Дешама проведут в первые дни сентября 2021 года, сыграв ответный домашний поединок против Боснии и Герцеговины.