Франция

Основатель клуба также является одним из создателей ФИФА.

Вчера, 8-го апреля, в матче 1/8 финала Кубка Франции третьедивизионный Ред Стар принимал Лион.

Примечательно, что сам Ред Стар в конце 19 века основал Жюль Риме, стоявший у истоков создания ФИФА. Также Риме являлся пионером развития футбола на Европейском континенте.

Вдохновлённый успехами олимпийских футбольных турниров, француз стал инициатором проведения чемпионатов мира по футболу, на которых вплоть до 1970 года главный приз носил его имя — Кубок Жюля Риме (также известный как Золотая богиня).

Поединок шел без неожиданностей — первый тайм завершился уверенной победой гостей. 2:0.

Однако, во второй половине встречи Ред Стар сумел сперва сократить отставание, а после и вовсе сравнять счет в матче.

Основное время поединка завершилось ничьей, а потому исход решался серией пенальти, в которой хозяевам не хватило совсем немного для сотворения сенсации.

Ред Стар — Лион 2:2 (4:5 по пенальти)

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