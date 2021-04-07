Тесты

В день рождения Франка Рибери мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Карьера Франка Рибери в качестве профессионального футболиста неумолимо близится к своему завершению, однако в свое время французский вингер считался одним из лучших в мире, а в 2014 году он всего в шаге остановился от завоевания Золотого мяча.

Сегодня, седьмого апреля, "Лицу со шрамом" исполнилось 38 лет, но он по-прежнему выступает на высоком уровне, защищая цвета флорентийской Фиорентины. В честь дня рождения легенды сборной Франции предлагаем вам пройти наш традиционный тест, посвященный именно ему.

Обратите внимание, что во всех вопросах (кроме первого) четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.