Франция

Бразилец получил заманчивое предложение от боссов клуба.

Нападающий французского ПСЖ Неймар близок к продлению контракта с клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, бразилец подпишет соглашение до 2026 года. Туда будет включена опция продления контракта на один год.

По контракту Неймар будет зарабатывать 30 миллионов евро в год. На данный момент его зарплата по слухам составляет 36 миллионов.

Руководство ПСЖ объявит о продлении контракта в ближайшие дни. В текущем сезоне на его счету 22 матча за парижан во всех турнирах и 13 голов.

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