Испания

Переезд бразильца в клуб не представляется возможным.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар не вернется в Барселону. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, возвращение футболиста в каталонский клуб не является возможным, так как у Барселоны серьезные финансовые проблемы.

ПСЖ рассчитывает выручить за бразильца порядка 150 миллионов евро, хотя приобретали его за 222 миллиона.

Барселона, в свою очередь, не готова платить больше 70-80 миллионов евро, несмотря на желание президента клуба Жоана Лапорты заполучить футболиста.

Более того, каталонцы не готовы платить Неймару заработную плату, подобную той, что он получает в Париже. Сейчас он зарабатывает около 70 млн евро в год.

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