Франция

Голкипер-ветеран останется в Париже еще на три года.

Кейлор Навас продлил контракт с ПСЖ — сообщил официальный сайт клуба.

Новое соглашение 34-летнего вратаря с парижанами рассчитано до 30 июня 2024 года.

Кейлор, сыгравший 92 матча за национальную сборную Коста-Рики, прибыл в ПСЖ в 2019 году, и с тех пор провел 72 матча, в том числе 34 "на ноль", выиграв чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции и Кубок французской лиги.

До ПСЖ Навас выступал за Депортиво Саприсса (52 матча во всех турнирах), Альбасете (36), Леванте (70) и Реал (162).