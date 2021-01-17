Франция

Голкипер парижского клуба поделился мыслями о новом тренере.

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас после победы над Анже прокомментировал адаптацию команды к новому тренеру клуба Маурисио Почеттино.

"Победа — это самая важная вещь сегодня вечером. Мы сумели набрать три очка, и это делает нас сильнее. У Анже были хорошие контратаки, но мы уверенно действовали в обороне.

Мы пытаемся адаптироваться к идеям тренера и мы очень мотивированы. Команда старается успешно работать в обороне и хорошо выходить из нее в атаку. Нам удается применить идеи Почеттино. Все в порядке, мы должны продолжать работать", – цитирует Наваса Goal со ссылкой на Canal+.

Ранее ПСЖ во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Франции.