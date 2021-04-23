Франция

Голкипер команды Маурисио Почеттино удостоился престижного звания.

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас признан лучшим игроком французской Лиги 1 в марте по версии Ассоциации профессиональных футболистов страны.

Костариканец голкипер получил 49% голосов по итогам опроса в интернете, опередив Армана Лорьянте (Лорьян, 35%) и Амина Гуири (Ницца, 16%).

В прошлом месяце в трех матчах французского чемпионата 34-летний Навас пропустил 4 гола, один раз сыграв на ноль.

Ранее Кейлор Навас заявлял, что очень привязан к Реалу, но сейчас целиком отдает себя ПСЖ.