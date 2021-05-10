Франция

Французский защитник парижан назвал игроков Ренна "кучкой геев".

Защитнику ПСЖ Преснелю Кимпембе грозит длительная дисквалификация после матча 36-го тура французской Лиги 1 против Ренна (1:1). Об этом сообщает L’Equipe.

25-летний француз получил красную карточку за грубый подкат и уже по этой причине он будет вынужден пропустить три матча, однако его дисквалификация может увеличиться до десяти поединков.

По информации источника, уходя в раздевалку, Кимпембе назвал футболистов Ренна "кучкой геев", что расценивается как дискриминационное оскорбление.

За два тура до конца сезона ПСЖ, набрав 76 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от Лилля на три балла. У позади идущего Монако 74 очка.

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