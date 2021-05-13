Франция

Вашему вниманию рейтинг самых дорогостоящих футболистов мира.

Аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогостоящих футболистов мира.

Первое место в рейтинге занимает нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в 189 миллионов евро.

На втором месте расположился форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд — 131 млн евро, а на третьем — нападающий Тоттенхэма Харри Кейн — 127 млн евро.

Топ-5 дополняют форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд — 121 млн евро и хавбек Манчестер Сити Рахим Стерлинг — 119 млн евро.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии KPMG:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 189 миллионов евро

2. Эрлинг Холанд (Боруссия Д) — 131 млн евро

3. Харри Кейн (Тоттенхэм) — 127 млн евро

4. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) — 121 млн евро

5. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) — 119 млн евро

6. Неймар (ПСЖ) — 116 млн евро

7. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) — 113 млн евро

8-10. Джейдон Санчо (Боруссия Д) — 110 млн евро

8-10. Мохаммед Салах (Ливерпуль) — 110 млн евро

8-10. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) — 110 млн евро

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