Франция

Форвард высказался о главном конкуренте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мыслями о потенциальной победе Лилля в текущем сезоне Лиги 1.

"Если мы упустим титул, то это будет не их победа, а наше поражение", – заявил француз.

Позднее Мбаппе опубликовал в Instagram пост, в котором объяснил свое высказывание.

"В случае победы Лилль станет прекрасным чемпионом, но в наших восьми поражениях будем виноваты только вы", – написал форвард ПСЖ.

За 2 тура до окончания розыгрыша ПСЖ идет на втором месте с 76-ю очками, Лилль — первый, с 79-ю баллами.