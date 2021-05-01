Действующий контракт египтянина рассчитан до лета 2023 года.
Мохаммед Салах, Getty Images
01 мая 2021, 18:41
Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах рассказал о ситуации с продлением контракта с английским клубом.
"Никто не говорит со мной о продлении контракта, поэтому я не могу сказать много об этом. Никто в клубе ни о чем со мной не говорит, поэтому я не знаю, что сказать", — приводит слова Салаха Sky Sports.
Действующий контракт 28-летнего египтянина с "красными" рассчитан до лета 2023 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что Салах может сменить клуб в предстоящее летнее трансферное окно из-за ухудшения отношений с главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом.
В нынешнем сезоне Салах провел 46 поединков, в которых забил 29 голов и отдал 4 ассиста.
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