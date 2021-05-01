Англия

Действующий контракт египтянина рассчитан до лета 2023 года.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах рассказал о ситуации с продлением контракта с английским клубом.

"Никто не говорит со мной о продлении контракта, поэтому я не могу сказать много об этом. Никто в клубе ни о чем со мной не говорит, поэтому я не знаю, что сказать", — приводит слова Салаха Sky Sports.

Действующий контракт 28-летнего египтянина с "красными" рассчитан до лета 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Салах может сменить клуб в предстоящее летнее трансферное окно из-за ухудшения отношений с главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом.

В нынешнем сезоне Салах провел 46 поединков, в которых забил 29 голов и отдал 4 ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.