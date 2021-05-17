Форвард продолжает блистать за Париж.
Килиан Мбаппе, Getty Images
17 мая 2021, 01:22
В рамках 37-го тура французской Лиги 1 ПСЖ дома не оставило шансов Реймсу (4:0).
Второй гол парижан в данном противостоянии записал на свой счет форвард Килиан Мбаппе.
Это взятие ворот стало для него уже 40-м в текущем сезоне на клуб во всех турнирах. Ранее он не забивал 40 голов, так что это его рекорд результативности в карьере.
К слову, с 26 голами в сезоне в Лиге 1 Мбаппе является лучшим бомбардиром. У ближайших преследователей Мемфиса Депая из Лиона и Виссама Бен-Йедера из Монако по 20 голов.
Отметим, что ПСЖ на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая Лиллю в одно очко.
Судьба чемпионства решится в последнем туре. ПСЖ предстоит выездной матч против Бреста, а Лиллю — поединок против Анже также на выезде
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