Франция

Форвард продолжает блистать за Париж.

В рамках 37-го тура французской Лиги 1 ПСЖ дома не оставило шансов Реймсу (4:0).

Второй гол парижан в данном противостоянии записал на свой счет форвард Килиан Мбаппе.

Это взятие ворот стало для него уже 40-м в текущем сезоне на клуб во всех турнирах. Ранее он не забивал 40 голов, так что это его рекорд результативности в карьере.

К слову, с 26 голами в сезоне в Лиге 1 Мбаппе является лучшим бомбардиром. У ближайших преследователей Мемфиса Депая из Лиона и Виссама Бен-Йедера из Монако по 20 голов.

Отметим, что ПСЖ на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая Лиллю в одно очко.

Судьба чемпионства решится в последнем туре. ПСЖ предстоит выездной матч против Бреста, а Лиллю — поединок против Анже также на выезде

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