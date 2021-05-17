Франция

Определился второй неудачник нынешнего сезона во французском чемпионате.

Ним в поединке 37-го тура Лиги 1 уступил Лиону со счетом 2:5 и официально попрощался с пропиской в высшем дивизионе Франции.

За тур до окончания чемпионата у команды Паскаля Планка 35 очков и предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Таким образом, определились два главных неудачника текущей кампании — Ним и ранее оформивший свой вылет — Дижон, на счету которого всего лишь 18 очков.

Последняя вылетавшая команда будет определена после переходных матчей. В настоящее время 18-е место в Лиге 1 занимает Нант, у которого 40 очков, а впереди сразу пять команд в двух баллах — это Реймс (42), Бордо (42), Страсбур (41), Брест (41) и Лорьян (41).

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