Франция

Французский клуб вскоре сменит хозяев.

Владельцы французского Сент-Этьена выставили клуб на продажу.

По информации Get French Football News, функционеры Ролан Ромейе и Бернар Кайаццо, которые находятся во главе Сент-Этьена с 2004 года, объявили, что намерены покинуть президентские должности и продать активы клуба.

За время руководства Кайаццо и Ромейе Сент-Этьен выиграл всего один трофей — Кубок французской лиги в сезоне-2012/2013.

В текущем сезоне клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков по итогу 32-х матчей.

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