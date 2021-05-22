Франция

Сумма сделки составит около восьми миллионов евро.

В летнее трансферное окно Ницца выкупит контракт защитника Жана-Клера Тодибо у Барселоны, сообщает журналист eurosport.fr Ромен Колле-Годин в своем твиттере.

По информации источника, французский готов готов заключить полноценный контракт с 21-летним французом и ради этого он выплатит "блаугранас" около 8 миллионов евро.

Тодибо перебрался в Ниццу на правах аренды зимой этого года. На его счету 16 поединков за "орлят", в которых он отметился одним голом.

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