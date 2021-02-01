Защитник Барселоны перебрался в Лигу 1.
Жан-Клер Тодибо, фото Ницца
01 февраля 2021, 23:34
Ницца подписала Жан-Клера Тодибо на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт французского клуба.
Аренда центрального защитника "сине-гранатовых" в Бенфике была прервана из-за множества травм и очень малого количества игрового времени (2 матча, 160 минут).
За Барселону француз провел всего 5 игр за период с 2018-го по 2019-й год. Также сообщается, что детали трансфера пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется Лацио.