Бразилец мог вернуться в Каталонию спустя два года.
Неймар, getty images
12 апреля 2021, 14:29
Экс-агент Неймара Андре Кюри высказался о вероятности возвращения форварда ПСЖ в стан "синне-гранатовых".
"Неймар сможет качественно отыграть еще 5-6 лет. И Месси, безусловно, останется, чтобы возродить ту магию, что они творили месте.
Летом 2019 года трансфер был действительно близок, но, учитывая то, что тогда уже подписали Гризманна, в финансовом плане это было тяжело.
ПСЖ просил за Неймара 150 миллионов евро, а также Ракитича, Тодибо и Дембеле. Барса предложила 130 миллионов вместо 150", – рассказал Кюри.
Ранее сообщалось, что Неймар приостановил переговоры по продлению контракта с ПСЖ и хочет вернуться в Барселону.