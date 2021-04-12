Испания

Бразилец мог вернуться в Каталонию спустя два года.

Экс-агент Неймара Андре Кюри высказался о вероятности возвращения форварда ПСЖ в стан "синне-гранатовых".

"Неймар сможет качественно отыграть еще 5-6 лет. И Месси, безусловно, останется, чтобы возродить ту магию, что они творили месте.

Летом 2019 года трансфер был действительно близок, но, учитывая то, что тогда уже подписали Гризманна, в финансовом плане это было тяжело.

ПСЖ просил за Неймара 150 миллионов евро, а также Ракитича, Тодибо и Дембеле. Барса предложила 130 миллионов вместо 150", – рассказал Кюри.

Ранее сообщалось, что Неймар приостановил переговоры по продлению контракта с ПСЖ и хочет вернуться в Барселону.