Франция

Французский специалист является главным кандидатом на замену Руди Гарсии.

Бывший наставник Ниццы Патрик Виейра может стать главным тренером Лиона в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, французский специалист является лавным кандидатом на замену нынешнего наставника "ткачей" Руди Гарсии, контракт с которым рассчитан до лета 2021 года.

Помимо Патрика на эту должность претендуют Кристоф Гальтье из Лилля, Роберто Де Дзерби из Сассуоло, которым активно интересуется донецкий Шахтер, а также наставник Ривер Плейта Марсело Гальярдо.

После 35 туров Лион занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от ПСЖ на два очка, а еще на четыре от Лилля. Позади Монако — на счету "монегасков" на два очка меньше, но есть игра в запасе, как и у парижан.

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