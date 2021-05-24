Франция

Черногорский форвард стал свободным агентом.

Пресс-служба Монако объявила об уходе нападающего Стевана Йоветича, у которого закончился контракт.

Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество, что означает, что 31-летний черногорец стал свободным агентом.

Йоветич перебрался в Монако летом 2017 года и с тех пор он провел 77 матчей, в которых забил 21 гол.

В минувшем сезоне Йоветич отыграл 33 поединка за "монегасков", в которых забил семь голов и отдал один ассист.

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