Франция

Орельен Тчуамени стал обладателем ценного приза по итогам сезона.

Полузащитник Монако Орельен Тчуамени признан лучшим молодым игроком уходящего сезона Лиги 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов. Об этом сообщает пресс-служба UNFP.

Помимо 21-летнего француза на награду французского чемпионата претендовали Эдуардо Камавинга (Лилль), Максанс Какере (Лион), Софьян Диоп (Монако) и форвард Ниццы Амин Гури.

В нынешнем сезоне Тчуамени провел 35 поединков, в которых смог забить два гола и отдать четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что лучшим вратарем сезона Лиги 1 был признан голкипер ПСЖ Кейлор Навас.

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