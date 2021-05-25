Франция

Специалист принял решение уйти на позитивной ноте.

Главный тренер французской Лилля Кристоф Галтье принял решение покинуть клуб по окончанию сезона.

"Я принял решение. Сегодня утром после долгой беседы я заявил президенту, что собираюсь покинуть свой пост.

Не знаю даже, что и сказать Я просто уверен, что мое время здесь окончено. Этого четырехлетнего цикла достаточно. Я чувствую, что настал момент покинуть этот прекрасный клуб", — цитирует Галтье RMC Sport ссылаясь на L’Equipe.

В 2017 году Галтье пришел в Лилль и спас клуб от вылета. По итогам сезона-2020/21 "доги" стали чемпионами Франции, прервав гегемонию ПСЖ.

Многие СМИ называют Порту, Лион и Наполи — главными претендентами на Галтье.

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