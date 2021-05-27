Франция

Специалист не может найти общий язык с одним из руководителей.

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино может покинуть клуб грядущим летом.

Как сообщает журналист Николо Скира, у тренера возник конфликт со спортивным директором парижан Леонардо.

ПСЖ уже подыскивает замену аргентинскому наставнику. Команду могут возглавить Зинедин Зидан, который близок к уходу из Реала, или Антонио Конте, покинувший Интер.

Отметим, что и результаты в минувшем сезоне ПСЖ показал не лучшие. Выиграв Суперкубок Франции и Кубок страны парижане финишировали вторыми в чемпионате и вылетели в полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в возвращении Почеттино на пост наставника.

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