Специалист не может найти общий язык с одним из руководителей.
Маурисио Почеттино, Getty Images
27 мая 2021, 11:59
Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино может покинуть клуб грядущим летом.
Как сообщает журналист Николо Скира, у тренера возник конфликт со спортивным директором парижан Леонардо.
ПСЖ уже подыскивает замену аргентинскому наставнику. Команду могут возглавить Зинедин Зидан, который близок к уходу из Реала, или Антонио Конте, покинувший Интер.
Отметим, что и результаты в минувшем сезоне ПСЖ показал не лучшие. Выиграв Суперкубок Франции и Кубок страны парижане финишировали вторыми в чемпионате и вылетели в полуфинале Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в возвращении Почеттино на пост наставника.
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