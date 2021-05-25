Аргентинский специалист вновь востребован у "шпор".
Маурисио Почеттино, фото getty images
25 мая 2021, 01:59
Тоттенхэм после увольнения Жозе Моуриньо продолжает искать нового главного тренера на следующий сезон.
Как сообщает The Independent, часть директоров лондонского клуба ратует возвращение Маурисио Почеттино.
Отметим, что аргентинский специалист тренировал Тоттенхэм с 2014 по 2019 год и выводил команду в финал Лиги чемпионов.
Напомним, что Тоттенхэм рассматривает Гаттузо в качестве нового тренера. Итальянец ранее покинул Наполи.