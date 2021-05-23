Франция

Наставник парижского гранда не теряет надежды на чемпионство.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о положении своего клуба за тур до окончания чемпионата Франции.

"В случаях, когда команда, как ПСЖ, которая играет во всех турнирах, не побеждает, это всегда большое разочарование. Это скорее разочарование, чем провал. Слово "провал" слишком громкое.

В футболе всегда нужно верить. Может произойти что угодно. Мы обязаны победить и быть готовыми, что Лилль не выиграет у Анже. отправляемся на матч с мотивацией и желанием", – сказал аргентинский специалист.

На сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 Лилль опережает ПСЖ на очко. В заключительном туре ПСЖ сыграет с Брестом, а Лилль – с Анже.

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